Благодаря Киркорову: местонахождение Ани Лорак больше не секрет

Артистка продолжительное время не выходила на связь с подписчиками.

Ани Лорак впервые за несколько месяцев появилась на публике. Знаменитость стала гостьей дня рождения сына Филиппа Киркорова.

С февраля этого года исполнительница заметно уменьшила свою активность в социальных сетях. Знаменитость перестала общаться с фанатами и отменила все свои ближайшие концерты. Многие поклонники начали переживать за состояние знаменитости, предполагая госпитализацию и серьезную болезнь, но, как оказалось, сейчас она находится в Москве.

Судя по записям в блогах гостей с 10-летия Мартина Киркорова, Лорак также стала одной из приглашенных. В десятках публикаций можно заметить, как артистка наслаждается праздником в компании короля эстрады и других звезд, а слухи о ее проблемах со здоровьем не соответствуют действительности.

Пока неизвестно, когда Лорак вернется к активной работе и возобновит ли в ближайшее время концертную деятельность.