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Благодаря хейтерам: вот на что пошла Загитова ради «Ледникового периода»

28 июля 2022 18:55
Благодаря хейтерам: вот на что пошла Загитова ради «Ледникового периода»

Фигуристка далеко не сразу справилась с новой для себя профессией.

Алина Загитова была вынуждена заниматься с репетиторами, чтобы стать ведущей «Ледникового периода». Ранее знаменитость столкнулась со шквалом критики от зрителей проекта.

Как только прославленная фигуристка оказалась соведущей Алексея Ягудина в шоу, она встретила большое недовольство со стороны публики. Многие пользователи Сети отмечали, что Загитовой не нужно участвовать в проекте, ведь она имеет проблемы с речью и неуверенно выглядит в качестве телеведущей. В итоге спортсменке пришлось обратиться за помощью к специалистам, которые помогли ей не только поставить речь, но и справиться со стрессом. Одной из таких репетиторов даже стала профессиональная актриса Анна Глазкова.

«Весь день она сидела рядом, все разжевывала, как говорится. Подсказывала, с какой интонацией надо произносить текст, где делать паузы», — признается Загитова в беседе с порталом «7 дней».

В итоге фигуристке удалось побороть проблемы с речью и внутреннее стеснение и уже намного увереннее работать над вторым сезоном «Ледникового периода».

Фото: Legion-Media, кадр из программы
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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