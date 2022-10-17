Благодаря этой забытой советской программе страна узнала о Пугачевой

Алла Пугачева уже давно стала легендой сцены и завоевала сердца поклонников по всему миру. При этом мало кто догадывается, с какого именно проекта началась карьера артистки.

В 1965 году на советские экраны впервые вышла детская программа «Будильник». В эфире шоу появлялось по воскресеньям в 9:30 утра. Авторы передачи каждую неделю предлагали юным зрителям театрализованные постановки, мультфильмы и конкурсы, а также выступления различных артистов. В таком формате шоу продержалось долгие годы и закрылось лишь в 1997 году.

И именно в эфире этой передачи состоялся дебют певицы на телевидении: в прямом эфире она исполнила песню «Иду из кино», когда ей было всего 18 лет. Знаменательный выпуск вышел 9 мая 1967 года. После этого ее начали приглашать и на другие проекты, а слава исполнительницы распространялась по всему СССР.

При этом другие артисты, оказывавшиеся в программе, считались уже большими звездами. Так, коллегой Пугачевой стал, например, Ролан Быков, а музыкальную заставку специально записали ВИА «Самоцветы».