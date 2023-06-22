Благодаря этой фразе Раневской ваша жизнь не будет прежней: прочтите, пока не поздно

Если бы Фаина Раневская была жива и имела страницу в соцсетях, то была бы самым популярным блогером страны. Актриса умела видеть суть вещей и всегда прямо говорила, что думала. А мысли ее поражали своей глубиной и остроумием.

На долю артистки выпало немало испытаний, но она не утратила чувства юмора. Звезда относилась ко всему философски и в то же время с иронией. Говорят, коллеги боялись ее как огня — уж слишком острым был ее язык.

Среди изречений знаменитости немало таких, которые могут открыть глаза на многие вещи. Например, артистка часто рассуждала про взаимоотношения мужчин и женщин. К слову, сама семьей она так и не обзавелась. Но пример знаменитости доказывает: даже одинокая женщина может быть счастливой.

Однажды Раневская произнесла слова, которые могут изменить жизнь любого человека. Далеко не все умеют то, что Фаине Георгиевне давалось так легко. Однажды она приняла для себя твердое решение, и жалеть о нем ей вряд ли пришлось.