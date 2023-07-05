Благодаря ему есть все: что известно о любимом мужчине Кабаевой
Знаменитость никогда не распространяется о своих близких.
Алина Кабаева известна как успешная спортсменка и предпринимательница. Знаменитость старается не раскрывать свою личную жизнь, но не так давно стало известно, кто помог Кабаевой добиться успеха.
Как оказалось, будущая звезда спорта воспитывалась в семье чемпионов. Ее отец — Марат Кабаев, атакующий полузащитник, а мать Любовь посвятила свою жизнь баскетболу. И первые годы жизни Алина отдала спорту, заработав не одну олимпийскую медаль.
Именно отец, который давно ушел из спорта и занимается политикой, помог Кабаевой добиться успеха. Он не только курировал ее карьеру, но помогал советами и наставлениями и всегда верил в дочь.
Кабаев, как и его дочь, старается вести непубличный образ жизни. 62-летний мужчина возглавляет Фонд дружбы народов в родном Татарстане и считается одним из самых влиятельных людей республики.