Бизнес под угрозой: оскандалившаяся Ивлеева получила новый удар

Еще год назад Анастасия Ивлеева громко заявила о себе в бизнесе, представив линейку чипсов Easy Peasy. Сравнительно недорогие и яркие упаковки были рассчитаны на целевую аудиторию, состоящую в основном поклонников Анастасии — интернет-молодежи. Но после того, как первый шквал восторженных комментариев от фанатов Ивлеевой прошел, выяснилось, что в Сети накопилось и немало отрицательных отзывов о ее продукции.

Как передает портал Super! , пользователи сообщают о многочисленных случаях отравления чипсами Easy Peasy. У людей наблюдается тошнота и сильная боль в животе. Издание даже опросило собственных читателей, которые все как один описывали симптомы расстройства желудка и тошноты от сильного химического запаха чипсов. Нашлись и такие, которые от продуктов не пострадали, но даже они говорят об излишке масла и крахмала в линейке вкусов.

Если эти жалобы дойдут до Роспотребнадзора, то бизнес Ивлеевой может оказаться под угрозой. Причем претензии со стороны недовольных поклонников возникали к ней и раньше. Например, спортивный онлайн-марафон Анастасии в соцсетях посчитали и вовсе вредным для здоровья.