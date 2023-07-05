Бизнес-леди вышла замуж за африканского воина: ее дочь выиграла генетическую лотерею

Предпринимательница из Швейцарии Коринна Хофманн собиралась выйти замуж и отправилась с женихом в путешествие по Кении. Но один взгляд на воина племени Масаи изменил всю ее жизнь. Женщина расторгла помолвку, оставила всю свою жизнь и переехала в Кению к новому возлюбленному Лкетинге.

К сожалению, счастье влюбленных продлилось только до рождения общей дочери Напираи. Лкетинга стал ревнивым, постоянно подозревал жену в изменах, принялся кричать на нее и вести себя очень грубо. Последней каплей оказалось то, что он взялся искать мужа для новорожденной дочери, хотя малышка не начала еще даже ходить.

Коринна поняла, что пора спасать дочь от такой судьбы. Под предлогом знакомства с бабушкой она вывезла девочку в Швейцарию, где обе женщины продолжают жить и сегодня. Напираи однажды побывала на родине, но только после того, как уже стала взрослой — чтобы отец уже не смог найти ей местного жениха.

Девушка предпочитает жить с мамой в Европе, получив от отца только невероятно привлекательную внешность. Как часто бывает с детьми в межрасовых парах, Напираи выросла яркой красавицей.