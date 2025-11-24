Бизнес-империя, ипотека в Монако: как теперь выглядит возмужавший мальчишка с сачком из «Бриллиантовой руки»

Как сложилась его жизнь после той самой сцены.

Мальчика, который идёт по воде с сачком и пакетом в «Бриллиантовой руке», сыграл 11-летний Максим Никулин — сын Юрия Никулина и его супруги Татьяны. На съёмках это была маленькая эпизодическая роль, но именно она стала одной из самых узнаваемых в фильме.

Как снимали сцену

Чтобы создать эффект «ходьбы по поверхности», в мелкой воде закрепили длинную доску — по ней Максим и шёл. Над головой у него сиял импровизированный «нимб» из проволоки и битых ёлочных игрушек; освещение подбирали долго.

В кадре всё выглядело почти волшебно, но на площадке сцена давалась тяжело: мальчик заранее ждал толчка Миронова, нервничал и каждый раз падал раньше времени.

Когда стало ясно, что хорошего дубля не будет, Гайдай пошёл на хитрость. Максиму он сказал, что толкать больше не будут, а Миронову — наоборот, велел толкнуть посильнее. Так и вышел тот самый кадр: естественный пинок, неожиданное падение, искреннее удивление ребёнка. Сцена вошла в фильм, а Максим тогда обиделся на артиста.

Что было дальше: от журналистики до цирка на Цветном Булваре

После «Бриллиантовой руки» Максим снимался ещё несколько раз, но актёром быть не собирался. Он выбрал совсем другую дорогу: работал на радио, потом на телевидении, стал редактором программы «Время», выпускал «Утро», вёл авторскую передачу «Мой цирк» на «Культуре».

К цирку он всё-таки пришёл — но уже как руководитель. Максим Никулин много лет занимает пост генерального директора и художественного руководителя Московского цирка на Цветном бульваре. Это не номинальная должность: он отвечает и за политику цирка, и за развитие школы, и за фестивали. Кроме того, он — академик Национальной академии циркового искусства.

У него большая семья: дочь и два сына, брак, который он бережёт от публичности.

История с Монако

Отдельная глава — квартиры и гражданства, которые в последние годы превратились в предмет обсуждений. Несколько лет назад Никулин рассказывал, что жил какое-то время во Франции, затем получил вид на жительство в Монако и купил там небольшую квартиру — всего 27 квадратов, да ещё и в ипотеку. Выбрал Старый город, в сотне метров от княжеского дворца.

Эту историю позже превратили в слухи о «двойном гражданстве» и «жизни за границей». В 2023 году Максиму пришлось отвечать официально: он заявил, что гражданство у него одно — российское, а европой ограничивается только ВНЖ. Он подчёркивал, что работает и живёт в Москве, а поездки за границу связаны с цирковыми фестивалями и международными проектами.

Когда обсуждение разогрелось, Никулин предложил всем критикам очную встречу с прямой трансляцией — чтобы они могли высказать претензии лично. Никто не пришёл.

Этот вопрос по «Бриллиантовой руке» многих ставит в тупик: войдете ли вы в число знатоков – покажет тест.