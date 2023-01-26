Бизнес Дмитрия Нагиева потерпел крах: не поверите, что пошло не так

Дмитрий Нагиев решил не ограничиваться одной лишь игрой в кино, хоть это и всегда приносило ему довольно неплохой доход. Актер подался в предприниматели, о чем впоследствии наверняка пожалел.

В 2016 году заработок артиста составлял более трех миллионов долларов. Этих денег вполне хватило, чтобы заняться ресторанным бизнесом. Нагиев открыл заведение китайской кухни «Хуанхэ» на 250 мест с шеф-поваром из Пекина.

У ресторана был свой талисман — поросенок Хуша, который развлекал гостей, ожидающих свой заказ. Однако от краха это бизнес знаменитости не уберегло. Спустя год работы заведение было закрыто.

Причин оказалось несколько. В частности, гостям не нравилось, что рядом с рестораном Нагиева нельзя было парковать авто. К тому же китайская кухня оказалась для россиян слишком уж экзотичной — заведение звезды сериала «Физрук» не пользовалось спросом.