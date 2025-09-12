«Битва за битвой» открывает новую эру: ДиКаприо принял важное решение — уже досыта наелся славой и наградами

Леонардо ДиКаприо снова на экране — и снова в проекте, который обещает быть громким. 26 сентября 2025 года в мировой прокат выходит фильм Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой».

Актер сыграл Боба Фергюсона, безбашенного революционера с растрепанной шевелюрой и страстью к свободе. По сюжету спустя 16 лет, когда жизнь перестала быть бесконечным приключением, он вместе с возлюбленной пытается сбежать от давнего врага.

Действие разворачивается в Калифорнии 1984 года. В фильме также снялись Шон Пенн, Бенисио дель Торо и Тейяна Тейлор.

Сам ДиКаприо признался, что не мог отказать Андерсону: он давно восхищается его работами и считает сотрудничество честью.

Но есть нюанс

Похоже, съемки в боевике вымотали актера и натолкнули на важную мысль. Другим режиссерам теперь придется постараться, чтобы заполучить доверие звезды.

ДиКаприо честно признался: после 50 лет он снижает темп. Актер не уходит из профессии, но теперь будет отклонять большинство предложений и выбирать только те проекты, которые могут войти в историю кино.

Он больше не ориентируется на кассовый успех или восторженные рецензии. Важно одно — чтобы роль имела вес и оставляла след.

Награды могут приходить и уходить, почести, кассовые сборы также могут приходить и уходить, остаются лишь особенные произведения искусства, о которых вы все еще говорите, о которых все еще думаете и над которыми все еще размышляете, — объяснил он.

Если у кого-то и есть шанс уговорить ДиКаприо, то это режиссеры калибра Пола Томаса Андерсона. В остальных случаях актер планирует быть максимально разборчивым и беречь себя от проходных проектов.

Так что поклонникам придется смириться: Лео на экране станет меньше, но каждый его выход обещает быть событием.

