Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Битва за битвой» открывает новую эру: ДиКаприо принял важное решение — уже досыта наелся славой и наградами

«Битва за битвой» открывает новую эру: ДиКаприо принял важное решение — уже досыта наелся славой и наградами

12 сентября 2025 12:19
«Битва за битвой» открывает новую эру: ДиКаприо принял важное решение — уже досыта наелся славой и наградами

Фанатам не понравится.

Леонардо ДиКаприо снова на экране — и снова в проекте, который обещает быть громким. 26 сентября 2025 года в мировой прокат выходит фильм Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой».

Актер сыграл Боба Фергюсона, безбашенного революционера с растрепанной шевелюрой и страстью к свободе. По сюжету спустя 16 лет, когда жизнь перестала быть бесконечным приключением, он вместе с возлюбленной пытается сбежать от давнего врага.

Действие разворачивается в Калифорнии 1984 года. В фильме также снялись Шон Пенн, Бенисио дель Торо и Тейяна Тейлор.

Сам ДиКаприо признался, что не мог отказать Андерсону: он давно восхищается его работами и считает сотрудничество честью.

Но есть нюанс

Похоже, съемки в боевике вымотали актера и натолкнули на важную мысль. Другим режиссерам теперь придется постараться, чтобы заполучить доверие звезды.

ДиКаприо честно признался: после 50 лет он снижает темп. Актер не уходит из профессии, но теперь будет отклонять большинство предложений и выбирать только те проекты, которые могут войти в историю кино.

«Битва за битвой» открывает новую эру: ДиКаприо принял важное решение — уже досыта наелся славой и наградами

Он больше не ориентируется на кассовый успех или восторженные рецензии. Важно одно — чтобы роль имела вес и оставляла след.

Награды могут приходить и уходить, почести, кассовые сборы также могут приходить и уходить, остаются лишь особенные произведения искусства, о которых вы все еще говорите, о которых все еще думаете и над которыми все еще размышляете, — объяснил он.

Если у кого-то и есть шанс уговорить ДиКаприо, то это режиссеры калибра Пола Томаса Андерсона. В остальных случаях актер планирует быть максимально разборчивым и беречь себя от проходных проектов.

Так что поклонникам придется смириться: Лео на экране станет меньше, но каждый его выход обещает быть событием.

Ранее мы писали: Установил антирекорд: в карьере Ричи есть лишь один фильм, за который ему по-настоящему стыдно — и речь даже не о «Короле Артуре»

Фото: Кадры из фильма «Битва за битвой» (2025 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Стивен Спилберг в восторге от нового боевика с Леонардо ДиКаприо — как и все мировые критики Стивен Спилберг в восторге от нового боевика с Леонардо ДиКаприо — как и все мировые критики Читать дальше 10 сентября 2025
Брюс Уиллис отдал всего себя «Крепкому орешку» — и заплатил за это здоровьем: все могло сложиться иначе, если бы не давний случай Брюс Уиллис отдал всего себя «Крепкому орешку» — и заплатил за это здоровьем: все могло сложиться иначе, если бы не давний случай Читать дальше 12 сентября 2025
Первый взгляд на Доктора Дума в MCU: злодей в исполнении Дауни-мл. оказался не таким, как представляли фанаты Первый взгляд на Доктора Дума в MCU: злодей в исполнении Дауни-мл. оказался не таким, как представляли фанаты Читать дальше 12 сентября 2025
Гильермо дель Торо должен был снять свою версию «Красавицы и чудовища» — теперь один из актеров жалеет, что отказался от главной роли Гильермо дель Торо должен был снять свою версию «Красавицы и чудовища» — теперь один из актеров жалеет, что отказался от главной роли Читать дальше 12 сентября 2025
Существа, которых уничтожил андроид Дэвид? Собрали все, что известно об Инженерах из «Прометея» и «Чужого» Существа, которых уничтожил андроид Дэвид? Собрали все, что известно об Инженерах из «Прометея» и «Чужого» Читать дальше 10 сентября 2025
Гость из будущего: Киллиан Мерфи сыграет важнейшую роль в сиквеле «28 лет спустя» — но фанатам «28 дней…» радоваться нечему Гость из будущего: Киллиан Мерфи сыграет важнейшую роль в сиквеле «28 лет спустя» — но фанатам «28 дней…» радоваться нечему Читать дальше 10 сентября 2025
Установил антирекорд: в карьере Ричи есть лишь один фильм, за который ему по-настоящему стыдно — и речь даже не о «Короле Артуре» Установил антирекорд: в карьере Ричи есть лишь один фильм, за который ему по-настоящему стыдно — и речь даже не о «Короле Артуре» Читать дальше 10 сентября 2025
Тем зомби из «28 лет спустя» был не Киллиан Мерфи — но его камео не шутка: смотрите внимательно, чтобы не пропустить Тем зомби из «28 лет спустя» был не Киллиан Мерфи — но его камео не шутка: смотрите внимательно, чтобы не пропустить Читать дальше 9 сентября 2025
«Заклятие» разогрело кинотеатры перед возвращением легенды: «Пролетая над гнездом кукушки» выйдет в повторный прокат «Заклятие» разогрело кинотеатры перед возвращением легенды: «Пролетая над гнездом кукушки» выйдет в повторный прокат Читать дальше 9 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше