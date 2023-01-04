Битва с возрастом проиграна: в этой старушке агента Скалли вы не узнаете (фото)

Легендарный сериал «Секретные материалы» сделал Джиллиан Андерсон мировой знаменитостью. Ее дуэт с Дэвидом Духовны до сих пор считается одним из лучших в кино.

Андерсон начала свою карьеру на заре 90-х, когда дебютировала в фильме «Перевоплощение». Здесь актрисе пришлось сняться в откровенной сцене. Ее работу высоко оценили, а затем последовали другие небольшие роли. Звездный час Джиллиан настал с момента выхода «Секретных материалов». Рейтинги шоу были космическими. Так, Андерсон даже стала законодательницей стиля 90-х: рыжие прямые волосы и стрижка как у Скалли стали мировым трендом.

После «Секретных материалов» карьера Джиллиан продолжилась, хоть и не так успешно. За роль леди Дедлок в сериале «Холодный дом» Андерсон получила премию BAFTA. Также она появлялась во многих громких британских и американских сериалах. В нынешней Джиллиан узнаются черты легендарной Скалли, но стоит признать, что актриса с годами не стала лучше. Она обзавелась глубокими морщинами, а во взгляде отчетливо видна усталость.