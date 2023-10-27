Битва с ВИЧ проиграна: на странице Билана появилось траурное известие

На публике Дима Билан всегда выглядит ярким и жизнерадостным. Однако на душе у исполнителя множество ран. Недавно он поделился грустной новостью: ушел из жизни его близкий друг.

Очаровательного черного кота Соломона вокалист подобрал на улице. Билан пожалел бездомного облезлого питомца и решил взять его в свою семью. Увы, вскоре владелец столкнулся с тем, что у пушистика обнаружили массу проблем со здоровьем. Врачи огорошили страшным диагнозом «ВИЧ». Болезнь часто встречается именно у уличных животных.

На фоне недуга у Соломона развились почечная недостаточность, диабет, к тому же малыш лишился всех зубов. Певец до последнего боролся за жизнь своего любимца. Котом занимались лучшие ветеринары, хозяин кормил мурлыку элитным кормом, но все тщетно. После смерти Соломона Дима Билан признался, что пока не планирует заводить нового питомца: боль утраты еще не прошла.