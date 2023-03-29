«Бился головой о раковину»: как звезда сериала «След» спасает сына с ДЦП

Звезда сериала «След» Евгений Кулаков осенью 2022 года уехал из России в Израиль. Туда он вывез своего сына Илью на лечение. У 18-летнего наследника ДЦП. Он только недавно научился говорить «да» и «нет».

Супруга артиста осталась в России отдавать долги. В Израиле сына отдали в спецшколу. Многие бытовые действия он может осуществить сам, но за ним все равно нужен постоянный уход. Так рассказывал актер в программе «О жизни с Юлией Ягафаровой» на YouTube-канале «PROжизнь ».

Два года назад отпрыску Кулакова по квоте от государства сделали операцию на ноге. Теперь мальчик может ходить. Недавно он перенес операцию на груди. У парня диагностирована депривация. Это означает, что он может выразить гнев лишь тогда, когда бьется головой о твердую поверхность. В случае Ильи это была раковина. Однажды он так сильно ударился о край, что порезал себе лоб.