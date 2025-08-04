Билли Бобу Торнтону — 70! Выбираем лучшие малоизвестные роли звезды «Фарго» и «Лэндмена» — в топ-5 есть даже аниме

В последние годы Билли Боб Торнтон куда чаще появляется в сериалах, чем в кино. После мрачного «Голиафа» он ворвался в мир Тейлора Шеридана — в новом драматичном «Лэндмене» играет помощника нефтяного босса, закалённого временем и безнаказанностью.

А до этого был «Фарго», где его Лорн Мэлво выжигал кадр за кадром харизмой. И вроде бы зрители к нему уже привыкли как к телеперсонажу, а между тем Торнтон — мощный киноактёр, который знает, как выжать максимум из роли. Даже если в титрах он где-то внизу. В день 70-летия артиста пора вспомнить, в каких фильмах он особенно блистал.

5. «Апостол» (1997, 88/79% на Rotten Tomatoes)

В центре внимания — Роберт Дюваль, он тут и режиссёр, и сценарист, и главный герой. Но стоит появиться Торнтону — и сцена уже принадлежит ему. Его персонаж значится в титрах просто как Troublemaker, и он полностью оправдывает это имя.

Мелкая, но яркая роль, после которой хочется пересмотреть сцену ещё раз. «Апостол» говорит о вере, раскаянии и лицемерии — но никогда не морализирует. И Торнтон с его фирменной полуулыбкой точно знает, где провести грань между раздражающим эпизодником и незабываемым образом.

4. «Принцесса Мононоке» (1997, 93/94%)

Да-да, здесь Торнтон — в дубляже. В английской версии шедевра Миядзаки он озвучивает Джико, циничного агента, который притворяется святым, а на деле хочет уничтожить Лесного Духа.

Торнтон идеален в этой амбивалентности: его голос звучит мягко, почти благостно, но за интонацией скользит жадность. «Принцесса Мононоке» и без того выдающийся фильм, но с таким кастом даже дубляж — событие.

3. «Один неверный ход» (1992, 93/75%)

Фильм, который он сам же и написал. Минималистичный триллер с криминальной троицей — Торнтон, Синда Уильямс и Майкл Бич — и неожиданным поворотом в лице наивного копа Билла Пэкстона.

Здесь Торнтон — злодей, который вживляется в грязь и напряжение происходящего, делая даже сцены без слов тревожными. Уже тогда стало ясно: у этого парня — не только талант, но и чёртово чутьё на плотный материал.

2. «Простой план» (1998, 91/81%)

Как ни странно, именно этот фильм стал своеобразным прологом к «Фарго». Снова снежные пейзажи, снова криминал, снова моральная деградация на фоне наивных надежд. Торнтон играет Якоба — простоватого, доброго, но слабого человека, который не выдерживает давлени.

Его дуэт с Биллом Пэкстоном — один из лучших в 90-х. А номинация на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана — абсолютно заслуженная.

1. «Отточенное лезвие» (1996, 97/92%)

Торнтон написал сценарий, поставил фильм и сыграл главную роль — всё сразу, и всё гениально. Его Карл Чилдерс — пугающий и трогательный одновременно, человек с мрачным прошлым, который учится быть «нормальным» в обществе, которое само не очень-то нормальное.

Неудивительно, что «Отточенное лезвие» взяло «Оскар» за лучший адаптированный сценарий и сделало Торнтона звездой с большой буквы.

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