«Бились до исступления»: как Лучко и Русланова подрались из-за цыгана

На съемках фильма «Цыган» творилось настоящее безумие. Коллеги с ужасом наблюдали за тем, что устроили перед камерами Нина Русланова и Клара Лучко.

По сюжету в одной из сцен героини дерутся из-за Будулая. Прежде чем приступить к работе над непростым и эмоциональным эпизодом, артистки репетировали в гостинице, вооружившись мокрыми полотенцами, которые на площадке заменили влажными простынями.

Съемки шли долгих пять часов, но режиссер все никак не мог добиться нужного результата. Александру Бланку было недостаточно экспрессии и темперамента. В конце концов истощенные женщины взбесились и начали драться по-настоящему.

Русланова вспоминала, что ударила коллегу с такой силой, что у той треснуло платье.