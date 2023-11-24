«Бились до исступления»: как Лучко и Русланова подрались из-за цыгана
Едва не покалечили друг друга.
На съемках фильма «Цыган» творилось настоящее безумие. Коллеги с ужасом наблюдали за тем, что устроили перед камерами Нина Русланова и Клара Лучко.
По сюжету в одной из сцен героини дерутся из-за Будулая. Прежде чем приступить к работе над непростым и эмоциональным эпизодом, артистки репетировали в гостинице, вооружившись мокрыми полотенцами, которые на площадке заменили влажными простынями.
Съемки шли долгих пять часов, но режиссер все никак не мог добиться нужного результата. Александру Бланку было недостаточно экспрессии и темперамента. В конце концов истощенные женщины взбесились и начали драться по-настоящему.
Русланова вспоминала, что ударила коллегу с такой силой, что у той треснуло платье.
«Бились мы до исступления, даже тексты ролей позабывали», — поделилась она однажды впечатлениями с журналистами.