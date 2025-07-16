Билеты на «Одиссею» Кристофера Нолана начнут продавать на этой неделе — фильм между тем еще даже не досняли

Представить ажиотаж накануне реального выхода картины в прокат можно уже сейчас.

Кристофер Нолан по праву считается одним из лучших режиссеров современности, а билеты на его новые блокбастеры разлетаются как горячие пирожки — правда, в этот раз они разлетятся сильно заранее.

До выхода следующего проекта Нолана, эпической драмы «Одиссея» по мотивам одноименной поэмы Гомера, остается ровно год, но первые промо-материалы уже вовсю доказывают потенциальным зрителям, что они должны быть готовы к просмотру самого настоящего шедевра.

Сам фильм пока еще даже не дошел до стадии пост-продакшена, но первые мероприятия с показом планируются уже сейчас — как и продажа первых билетов.

Билеты на «Одиссею» начнут продавать в США уже 17 июля

Поначалу может показаться, что кинопрокатчики, хотя и не ошиблись самой датой, но точно ошиблись годом — однако билеты на «Одиссею», которая в широкий прокат выйдет 17 июля 2026 года, поступят в продажу уже на этой неделе.

По сообщениям некоторых источников, некоторые американские кинотеатры уже добавили грядущий фильм в свою онлайн-афишу, а для того, чтобы забронировать себе место на одном из первых показов, нужно всего лишь выбрать город и, собственно, место в зале. Многие такую схему уже осудили, поразившись наглости и жажде наживы кинопрокатчиков на фильме, который Нолан фактически продолжает снимать.

Съемки «Одиссеи» между тем идут полным ходом

Хотя многие и говорили о том, что съемочный процесс уже завершен, а скоро Нолан и его команда приступят к монтажу картины, оказалось, что все актеры пока не покидали локации для съемок.

К примеру, буквально пару дней назад в сети появились новые фото из Шотландии, где Нолан вместе с Мэттом Дэймоном, Томом Холландом и Зендеей прямо сейчас снимает сцены для «Одиссеи».

Между тем поговаривают, что вскоре предпродажа билетов на фильм начнется и в других крупных американских кинотеатрах.

Кстати, недавно и Том Холланд поделился впечатлениями о работе с Ноланом, пообещав, что зрители от «Одиссеи» точно останутся в восторге — о том, что рассказал актер, мы уже писали тут.