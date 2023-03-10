Билетерше из «Вокзала для двоих» места в кино не оставили: все дело в этой актрисе (фото)

Ирина Комарова была талантливой актрисой, но построить головокружительную карьеру так и не смогла. На пути к успеху артистка столкнулась с серьезным препятствием, и ей не оставалось ничего другого, кроме как смириться со своей участью.

Зрители помнят ее по роли билетерши из культового фильма «Вокзал для двоих». Комарова могла бы воплотить еще немало ярких героинь, но судьба распорядилась иначе. Актриса вышла замуж за коллегу по цеху Сергея Комарова и родила ему дочь Ольгу. Звездная наследница часто болела, поэтому артистке пришлось поставить на паузу свою карьеру в БДТ. Тогда она вряд ли догадывалась, к каким последствиям приведет подобное решение.

Пока звезда занималась воспитанием дочери, на ее место пришла другая актриса с похожим типажом — Светлана Крючкова. Именно из-за нее Комаровой впоследствии и не хватило места ни в кино, ни в театре. Когда знаменитость пожелала вернуться к работе, оказалось слишком поздно. Время было упущено, и режиссеры больше не стремились сотрудничать с Ириной Эдуардовной.