Билет на концерт Клавы Коки по цене квартиры в Москве: фанаты опешили

Клава Кока установила рекорд по стоимости билетов на концерты в стране. Звезда лейбла Black Star готовится выступить на столичной площадке «ЦСКА Арена» в октябре. Цена билетов стартует от 1300 рублей, но есть предложение и за 10 млн рублей.

«Впервые за всю историю российского шоу-бизнеса цена за концертный билет достигла такой суммы», — цитирует анонс о продаже билетов Telegram-канал «Звездач ».

За такую цену поклонник певицы сможет не просто находиться в VIP-зоне, а даже выйти на сцену вместе с Клавой. Представление зрителя будет организовано в рамках одного из номеров и станет частью программы. Но фанаты Клавы опешили, ведь стоимость билета на концерт певицы сопоставима с ценником на столичную квартиру. Кстати, желающий на подобное развлечение уже нашелся — предложения о покупке билета уже нет в продаже.

«Поскромнее надо быть», «Ни один билет не стоит таких денег», «Слишком завышена самооценка», «Клава зазвездилась», — раскритиковали девушку пользователи соцсетей.

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