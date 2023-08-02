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Билан отказывается помогать «американской» сестре: дело вот в чем

2 августа 2023 06:15
Билан отказывается помогать «американской» сестре: дело вот в чем

Артист упрямо стоит на своем.

Дима Билан палец о палец не ударит ради родной сестры Анны. Родственница артиста живет в Лос-Анджелесе и уже давно не рассчитывает на помощь своего знаменитого брата.

Белан (именно так звучит настоящая фамилия певца и его сестры) получила профессию режиссера. Но с кинематографом у Анны не заладилось, и тогда она решила последовать примеру Димы. Девушка начала строить сольную карьеру и наверняка рассчитывала на то, что родственные связи с победителем «Евровидения-2008» немало ей в этом поспособствуют.

Но не тут-то было. Артист отказывается вмешиваться в дела Анны и помогать ей покорять российский шоу-бизнес. Прежде сестра Билана призналась: чтобы заслужить похвалу от брата, ей нужно немало постараться. Музыкант же объяснил свое поведение тем, что его «американская» родственница должна добиться успеха собственными силами.

Билан отказывается помогать «американской» сестре: дело вот в чем
Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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