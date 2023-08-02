Билан отказывается помогать «американской» сестре: дело вот в чем

Дима Билан палец о палец не ударит ради родной сестры Анны. Родственница артиста живет в Лос-Анджелесе и уже давно не рассчитывает на помощь своего знаменитого брата.

Белан (именно так звучит настоящая фамилия певца и его сестры) получила профессию режиссера. Но с кинематографом у Анны не заладилось, и тогда она решила последовать примеру Димы. Девушка начала строить сольную карьеру и наверняка рассчитывала на то, что родственные связи с победителем «Евровидения-2008» немало ей в этом поспособствуют.

Но не тут-то было. Артист отказывается вмешиваться в дела Анны и помогать ей покорять российский шоу-бизнес. Прежде сестра Билана призналась: чтобы заслужить похвалу от брата, ей нужно немало постараться. Музыкант же объяснил свое поведение тем, что его «американская» родственница должна добиться успеха собственными силами.