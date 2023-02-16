Бич нашего времени: не угадаете, какое шоу россияне назвали худшим в истории

Мода на разные телешоу началась еще 30 лет назад и продолжается до сих пор. Но не каждый продукт радует телезрителей. Так, некогда самое рейтинговое шоу на отечественном ТВ «Дом-2» превратилось в посмешище, от которого плюются даже самые преданные поклонники.

Зрители увидели первый выпуск передачи в далеком 2004 году. К «Дому-2» было приковано внимание всех россиян, которые болели за любимых участников и новые образованные пары. Однако позднее искренность и наивность шоу куда-то улетучились, и программа утратила свое обаяние. Она стала для многих возможностью распиарить свою персону, получить порцию скандальной славы и раскрутиться в соцсетях.

Сегодня название передачи является символом чего-то пошлого и низкопробного. А недавно россияне вообще признали «Дом-2» худшим шоу в истории телевидения. Комментарии говорят сами за себя: «Ерунда полнейшая», «Пора переименовать шоу в „Палату № 6“», «Неадекватность участников зашкаливает», «Набрали очередных тунеядцев».