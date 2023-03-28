Бицепс больше женской талии: вид 155-килограммовой американки вызвал оторопь (фото)

Зачастую обладательницы пышных форм совсем не стесняются своего тела, а превращают недостатки в достоинства. Если бы не лишний вес, то Тесс Холлидей вряд ли бы построила невероятно успешную карьеру модели plus-size. Тем не менее это не уберегло звезду от осуждения общества.

В социальных сетях американка, вес которой достигает 155 килограммов, часто публикует снимки, на которых демонстрирует себя во всей красе. Звезда любит обнажаться на публику, не упуская возможности лишний раз привлечь к себе внимание. Однако недавно модели удалось шокировать подписчиков и без помощи обнаженки.

Холлидей опубликовала снимок, где позировала в весьма откровенном образе. Модель продемонстрировала свою фигуру во всей красе благодаря откровенному топу. Однако вместо комплиментов нарвалась на жесткую критику. Интернет-пользователи с ужасом отметили, что бицепс знаменитости больше женской талии. Не будет преувеличением сказать, что вид модели вызвал оторопь у фолловеров.