Беззубый старик: на 68-летнего «Крепкого орешка» без слез не взглянешь (фото)

Брюс Уиллис был вынужден завершить актерскую карьеру. Теперь поклонники узнают о жизни звезды от его родных и близких. В последнее время эти новости одна печальнее другой.

Причиной ухода из кино для знаменитости стала серьезная болезнь. Врачи диагностировали у «Крепкого орешка» лобно-височную деменцию. Неизлечимый недуг сопровождается расстройством памяти и речи, а также нарушениями в поведении. Сведения о том, что теперь состояние Уиллиса будет только ухудшаться, вызвали панику у многих.

Фанаты артиста вновь забили тревогу после того, как Деми Мур оставила новую публикацию в соцсетях. Актриса сняла видео, в котором близкие поздравляют Уиллиса с 68-летием. Публикация шокировала интернет-пользователей, отметивших, что теперь на актера невозможно смотреть без слез.

Звезда экрана, когда-то считавшийся одним из главных секс-символов, успел превратиться в беззубого старика. От внимательных поклонников не укрылось, что у актера нет одного зуба. Впрочем, его самого это совсем не беспокоит: в кадрах ролика Уиллис выглядит невероятно счастливым.