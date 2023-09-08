Беззубый и больной: что стало с «сыном» Билана, которого он приютил несколько лет назад

Дима Билан никогда не скрывал свою любовь к домашним питомцам. Артист нередко помогает приютам и зоопаркам, а несколько лет назад забрал с улицы бездомного кота, которого решил вылечить и признал своим «сыном».

Четвероногий питомец страдал от множества болезней, когда попал в руки музыканта. И Билан потратил немало сил и денег, чтобы спасти кота, которому он дал имя Соломон. Питомец даже пролежал несколько месяцев в клинике, где ветеринары пытались спасти его от вируса иммунодефицита. Соломону удалили все зубы, но спасли жизнь.

Благодаря заботе Билана кот Соломон чувствует себя все лучше и лучше. О жизни «сына» артист рассказывает в социальных сетях, где завел ему отдельную страницу. И фанаты артиста уверены, что Соломону повезло с хозяином, ведь без такой заботы он давно бы мог умереть.