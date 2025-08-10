Беззубые шутки, сюжет ниже среднего: «Тачки» получат еще одно продолжение — и фанатам первых частей оно точно не понравится

«Тачки» снова заводят мотор — но теперь не для большого экрана, а для Disney Jr., где в 2027-м стартует мультсериал Lightning Racers. Мол, Молния Маккуин с Мэтром отправятся в новые приключения и снова будут гонять по Радиатор-Спрингс. Весь оригинальный актерский состав вернется, а Pixar числится в продюсерах. На бумаге звучит бодро, но на деле — звоночек тревожный.

Проблема в том, что у «Тачек» и так непростая репутация в истории Pixar. Первая часть 2006 года при всей своей кассе всегда считалась одним из самых слабых проектов студии. Сиквел 2011-го стоил почти вдвое дороже и едва отбился. Третий фильм выглядел достойнее, но цифры на IMDb все равно упали ниже 7 — редкий позор для Pixar.

Казалось бы, вывод очевиден: трилогия отыграла свое, пора поставить точку. Но в Disney решили иначе. Причем делают не взрослое продолжение, а версию для дошкольников. Это уже не история о кризисе гонщика, не спортивная драма с философией про время и славу, а максимально упрощенные сюжеты для аудитории 2–5 лет.

Даже если сценаристы захотят добавить туда шуток и отсылок для взрослых, формат Disney Jr. этого не позволит.

Почему это плохая новость? Во-первых, сериал рискует закрепить за брендом «Тачки» окончательный ярлык чисто детской франшизы, отбив интерес у тех, кто ждал возможного «взрослого» камбэка.

Во-вторых, переход на потоковый и детский формат почти всегда означает урезанный бюджет — а значит, прощай, прежний размах гонок и проработанные задники, за которые любили первую часть. В-третьих, сам Pixar все меньше вовлечен как креативный автор, все больше как вывеска для отдела Disney Television Animation.

Да, маркетинг отработает свое, машинки вернутся на полки магазинов, новые герои получат пластиковые копии, а малыши будут счастливо смотреть Мэтра с Маккуином на планшете. Но для киноманов это будет сигналом: «Тачки» из мира большого кино окончательно уехали в мир ярких, но безопасных детских шоу. И если честно, вряд ли они оттуда когда-нибудь вернутся.

