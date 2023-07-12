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Беззубого и скромного парня превратили в настоящего мачо: разница колоссальная

12 июля 2023 10:15
Беззубого и скромного парня превратили в настоящего мачо: разница колоссальная

Молодому человеку удалось полностью преобразиться.

Проблемы с лишним весом у москвича Никиты начались еще в юности. В итоге с 17 лет лет он начал активно худеть и к 22-летию избавился от 100 лишних килограммов. Но резкое преображение серьезно сказалось на его внешности.

Так, из-за проблем с желудком, которые начались как раз от строгих диет, он лишился нескольких зубов. А лишняя кожа, которая висела на руках и животе, заставляла Никиту выбирать мешковатую одежду.

Но молодой герой был готов работать над собой. Он обратился за помощью в шоу «Перезагрузка», где стилисты и врачи не отказались от работы с ним. Стоматолог поставил Никите новые зубы, а хирург — избавил от лишней кожи. Стилисты же подобрали молодому человеку яркие образы.

В итоге Никита полностью преобразился. Благодаря переменам он почувствовал уверенность в себе и больше не комплексует по поводу своей внешности или улыбки.

Беззубого и скромного парня превратили в настоящего мачо: разница колоссальная

«Парень получился красавчиком», «Парень такой стильный стал, уверенный в себе», «Красавчик, хоть на сцену», — делятся впечатлениями зрители выпуска.

Фото: Кадры из шоу «Перезагрузка»
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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