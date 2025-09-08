Беззубик занял лишь 7-е место в списке самых мощных существ из «Как приручить дракона»: №1 может уничтожить одним взглядом

Вселенная «Как приручить дракона» невероятно разнообразная и насчитывает около сотни видов крулатых существ: от крошечных и забавных до гигантов, способных повелевать целыми стаями.

Но кто же из них действительно считается самым могущественным? Давайте пройдемся по драконам — от относительно слабых до тех, кто вызывает трепет даже у самых закаленных всадников.

10. Драмиллион

Умения: копирование пламени других драконов, маскировка

Драмиллионов прозвали «попугаями среди драконов» за их изогнутые клювы и уникальное умение копировать дыхание любого дракона, которое они хотя бы раз увидели. Их запас пламени — один из самых больших в мире, и если огонь у одного иссякает, собратья делятся своим.

С возрастом Драмиллионы становятся по-настоящему грозными: «титановые» особи приобретают повышенную стойкость и способность менять цвет чешуи, словно хамелеоны. Их собственное пламя становится настолько мощным, что может взрываться при соприкосновении.

9. Разнокрыл

Умения: маскировка, кислотное дыхание, гипноз

В отличие от Драмиллионов, Разнокрылы умеют сливаться с окружающей средой буквально с рождения. Они живут большими семьями, и в случае угрозы готовы применить два жутких приема: выброс едкой кислоты, разъедающей почти любые материалы, и гипнотический взгляд, погружающий врагов в транс.

8. Дневная Фурия

Умения: камуфляж, скрытный полет, атака с пикирования

Светлые Фурии — близкие родственницы Ночных Фурий, только чуть меньше по размеру и с белоснежной чешуей. Они стреляют мощными плазменными зарядами, умеют буквально исчезать в воздухе, сливаясь с небом, и обрушиваются на врагов с молниеносной точностью.

В отличие от мрачных сородичей, они осторожнее и дольше привыкают к новым знакомым, но если доверие завоевано — становятся преданными и игривыми спутниками. Именно редкость и скрытность делает их одними из самых загадочных драконов во всей вселенной.

7. Ночная Фурия

Умения: пикирующие атаки, эхолокация, маскировка в ночи

До встречи Иккинга с Беззубиком Ночных Фурий окружали одни легенды. Их никто толком не видел — лишь слышал раскаты огня в ночи. Черные как тьма, быстрые и почти невидимые в небе, они наводили ужас даже на викингов.

Ночные Фурии не плюются обычным пламенем. Их оружие — плазменные заряды, точные и разрушительные. Они владеют эхолокацией, могут сливаться с ночным небом и даже вызывать молнии, становясь буквально «детищем грозы». Но при этом, как показал Беззубик, за их силой скрывается добрый и преданный характер.

6. Пеплохвост

Умения: круговой обзор, многоканальный огонь

Одни из самых агрессивных и упрямых драконов. Если они выбрали цель, то будут преследовать ее до конца, пока не уничтожат или не прогонят. Их главный козырь — необычный огонь: пламя вырывается не только из пасти, но и из хвоста и даже из брюха. В бою это делает их непредсказуемыми.

Добавьте к этому уникальное зрение: глаза Сингтейла могут вращаться независимо друг от друга, обеспечивая полный обзор на 360 градусов. Атаковать такого дракона исподтишка — почти нереально. Если одиночному Сингтейлу не хватает сил, он зовет стаю, и тогда враг тонет в непрекращающемся огненном шквале.

5. Песнь Смерти

Умения: зов сирены, янтарные капканы

Эти драконы выглядят обманчиво красиво: переливающиеся крылья-бабочки и яркая окраска притягивают взгляд. Но за красотой скрывается смертельная угроза. Песнь Смерти умеет петь гипнотическую мелодию, от которой другие драконы теряют волю и летят прямо в лапы хищника.

Попав в зону охоты, жертва рискует оказаться в янтарной ловушке: Песнь Смерти выпускает липкие сгустки, которые мгновенно застывают, обездвиживая добычу. Выйти из них почти невозможно — только если кто-то расплавит янтарь огнем. Если же пленника спасти некому, то исход предрешен.

4. Скрилл

Умения: электрошок, управление грозами, молниеносные перелеты

Скриллы — самые загадочные драконы, дикие и опасные. Они живут в небе, охотясь за грозовыми тучами. Каждая молния, в которую они врезаются, становится их оружием: заряд они сохраняют и могут использовать позже.

В бою Скрилл выпускает молнии, ставит вокруг себя электрические барьеры, чтобы отражать пламя других драконов, и даже скользит по самой грозе, преодолевая огромные расстояния за мгновения. Именно Скриллы — единственные хищники, способные победить Пеплохвостов, ведь их электричество гасит огонь противника.

Еще одна особенность: если вокруг нет гроз, они могут спать в ледяных глыбах неделями и месяцами, чтобы проснуться, когда в небе снова засияет молния.

3. Вопль Смерти

Умения: быстрая стрельба огнем, хвостовые шипы-снаряды, оглушительный крик

Шепоты Смерти роют ходы под землей, обладают мощными челюстями и избегают солнечного света. Но раз в столетие рождается их жуткая мутация — Вопль Смерти. Этот огромный дракон с белоснежной чешуей внушает ужас одним только видом.

С младенчества он сопоставим по величине с матерью и продолжает расти всю жизнь. Его визг парализует и дезориентирует врагов, а в бою он обрушивает на них шквал огненных залпов и хвостовых шипов, словно из катапульты. Вопль Смерти может подрывать острова изнутри, прогрызая их корни, а в критической ситуации призывает стаю.

Это живое бедствие, от которого сложно укрыться и на суше, и под землей.

2. Красная Смерть

Умения: контроль над другими драконами, магмоустойчивость, смертоносный «вакуумный» вдох

Красная Смерть — одна из самых устрашающих драконьих королев, встреченных викингами. Ее размеры сопоставимы с горой, а шесть глаз делают почти невозможным застать ее врасплох. Она правит целыми колониями драконов: подчиненные добывают для нее еду и обустраивают гнездо, а если не справляются — сами становятся ужином.

В бою Красная Смерть сочетает мощный огненный выдох с уникальной способностью затягивать добычу в пасть словно пылесосом. Толстая кожа защищает ее даже от магмы, а массивный хвост способен обрушить крепости и корабли одним ударом. Однако она не очень проворна в воздухе, но может развивать огромную скорость при атаке.

1. Великий Смутьян

Умения: контроль разума, создание гнезд, жизнь под водой

Гигантские морские драконы, размером сопоставимые с легендарными чудовищами из мифов. Это истинные альфы, властвующие над всеми остальными. Их сила — не только в невероятных размерах и устрашающих клыках: они способны подчинять волю других драконов, превращая целые стаи в свою армию.

В отличие от Красной Смерти, они не правят страхом. Чаще всего Смутьяны завоевывают уважение добротой и заботой о подчиненных. Они создают ледяные гнезда, где укрывают своих драконов, и обеспечивают их пищей, вылавливая гигантские косяки рыб.

Но стоит врагу напасть — и альфа превращается в ужасающего бойца. Огромные бивни, мощные передние лапы и ледяное дыхание делают его почти непобедимым. И это однозначно первое место.

