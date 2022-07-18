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Вышедшую на сцену Нюшу поставили на место: «Беззаботной жизни конец»

18 июля 2022 16:15
Вышедшую на сцену Нюшу поставили на место: «Беззаботной жизни конец»

Певица прилетела из Дубая, чтобы выступить на концерте в Саяногорске.

31-летняя Нюша еще прошлой зимой улетела из Москвы в Дубай вместе с мужем Игорем Сивовым и дочкой Серафимой-Симбой. В декабре девушка родила второго ребенка, но в столицу не вернулась. Все это время она демонстрировала подписчикам будни, наполненные заботой о родившемся ребенке среди пальм и теплых бассейнов. Пользователи соцсетей завидовали жизни звезды и гадали, собирается ли она снова заниматься творчеством. Нюша же заявляла, что жить в Арабских Эмиратах ей куда удобнее.

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Около недели назад певица намекнула фолловерам, что уже вовсю готовится к работе. А теперь стало известно, что Нюша приехала на заработки из ОАЭ в Саяногорск, где выступила на концерте в честь Дня металлурга. В Telegram вышедшую на сцену Нюшу поставили на место. Журналистка Алена Жигалова иронично заметила, что аренда офиса в Дубае сама себя не окупит и посоветовала певице снять помещение в России, чтобы удобнее было ездить на работу.

«Беззаботной жизни конец», — позлорадствовали пользователи Telegram.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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