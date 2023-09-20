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Беззаботная и бездетная: какую правду о наследниках не озвучивает Пахмутова

20 сентября 2023 13:30
Беззаботная и бездетная: какую правду о наследниках не озвучивает Пахмутова

Стала матерью для множества советских хитов.

Александра Пахмутова — легенда отечественной музыки. В этом месяце прославленный композитор потеряла супруга и осталась одна, ведь за долгие годы брака у пары так и не появились дети.

Александра Николаевна не любит обсуждать тему материнства, во всех интервью она всегда предпочитала обходить этот вопрос стороной. Известно лишь то, что отсутствие у композитора детей было вовсе не личным выбором. Всему виной проблемы со здоровьем. Раньше медицина была не так развита, в том числе и в области репродуктивного здоровья. Поэтому помочь Пахмутовой врачи так и не смогли.

Но ее брак с Николаем Добронравовым был счастливым даже без собственных наследников. Пара брала под опеку молодых исполнителей и музыкантов, для многих они становились вторыми родителями. Своей беззаботной жизнью, полной творчества и работы, Александра Николаевна полностью довольна.

Фото: legion-media.ru, unsplash.com
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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