«Безвыходное положение»: в «Ленкоме» сделали заявление об уходе Мироновой

В последние несколько недель в Сети появились слухи о том, что актриса Мария Миронова покинула театр «Ленком» из-за проблем с администрацией. Издание Teleprogramma.pro поговорило с возглавляющим «Ленком» Марком Варшавером.

По словам заслуженного деятеля культуры, Мария Миронова больше не будет постоянно выходить на сцену театра. Но отношения с «Ленкомом» окончательно она не разрывала. Более того, артистка появится в спектакле «Шут Балакирев» в следующем сезоне. Также она будет задействована в разовых постановках.

Варшавер категорически отрицает любые слухи о том, что причиной для ухода актрисы стал его конфликт с Мироновой. Мария сейчас очень загружена различными проектами и не успевает уделять внимание сыну, из-за чего и решила снизить нагрузку в «Ленкоме».