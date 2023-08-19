«Безвыходное положение»: в «Ленкоме» сделали заявление об уходе Мироновой
Директор театра честно высказался об актрисе.
В последние несколько недель в Сети появились слухи о том, что актриса Мария Миронова покинула театр «Ленком» из-за проблем с администрацией. Издание Teleprogramma.pro поговорило с возглавляющим «Ленком» Марком Варшавером.
По словам заслуженного деятеля культуры, Мария Миронова больше не будет постоянно выходить на сцену театра. Но отношения с «Ленкомом» окончательно она не разрывала. Более того, артистка появится в спектакле «Шут Балакирев» в следующем сезоне. Также она будет задействована в разовых постановках.
Варшавер категорически отрицает любые слухи о том, что причиной для ухода актрисы стал его конфликт с Мироновой. Мария сейчас очень загружена различными проектами и не успевает уделять внимание сыну, из-за чего и решила снизить нагрузку в «Ленкоме».
«У нее просто безвыходное положение, маленький ребенок», — заявил Марк Борисович.