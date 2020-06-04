«Безвозвратно одолжил»: Тарзан раздает деньги нуждающимся артистам

Певица решила вступиться за своего мужа, который недавно своим неосторожным высказыванием, растиражированным СМИ, навлек на себя негодование общественности.

Напомним, Тарзан пожаловался на то, что в нынешней ситуации государство заботится только о медиках и пенсионерах, в то время как артисты лишены возможности заработка.

«Нам, не имеющим возможности сейчас заработать, еще и предъявляют требования: мол, давайте еще и врачей оплачивайте. Мы ни копейки не имеем!» — заявил стриптизер, чем очень возмутил общественность.

Наташа Королева заявила, что слова мужа переиначили, и отметила, что у него нет такого качества как зависть.

«Мы преклоняемся перед врачами и пенсионерами, участвовали во многих благотворительных акциях в их поддержку. Более того, я не знаю, сколько денег Сергей уже раздал своим знакомым артистам, с которыми играл в антрепризных спектаклях. Они ему просто звонили и говорили: «Серега, нам уже не на что пойти покушать купить!». Муж деньги людям безвозвратно одолжил, понимая, что у коллег просто не будет возможности их отдать», — рассказала Королева.

Она напомнила, что Иосиф Пригожин также заявляет о необходимости оказывать помощь людям творческих профессий и предлагает создать фонд для их поддержки в кризисных ситуациях.

«Иосиф всегда говорит, что думает. Он зрит в корень и видит все проблемы индустрии. Ведь мы, известные артисты, просто вершина айсберга, которая на виду, нам помощь не нужна. Но есть же огромный пласт людей творческих профессий, которым в период пандемии приходится очень трудно. У них абсолютно нет поддержки, и заработать они не могут», – считает певица.

Королева отметила, что лично она своих работников в коллективе поддерживает и будет это делать столько, сколько сможет. Однако есть артисты, которые работали в ресторанах, кафе, играли в антрепризных спектаклях, – вот им действительно нужна помощь.