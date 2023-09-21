Безутешная Пахмутова наплевала на угрозу: может повторить судьбу мужа

Смерть Николая Добронравова стала большой утратой для всей страны. Поэта-песенника знали и любили благодаря бессмертным хитам «До свидания, Москва», «Знаете, каким он парнем был», «Надежда», «Птица счастья» и другим. Тяжело кончину супруга переживает 93-летняя Александра Пахмутова.

Смерть мужа и многолетнего соавтора стала для пожилой женщины большим ударом. В сложный период ее поддерживают друзья и коллеги. Несколько дней Пахмутова не выходила из дома, опасаясь атак журналистов, но сделала исключение для похорон своего любимого мужчины.

О состоянии легендарного композитора беспокоится ее близкий друг, певец Юлиан. Исполнителя тревожит, что пенсионерка может тяжело заболеть после посещения многолюдной церемонии. На прощании соберется множество скорбящих поклонников, которые будут прикасаться к Александре Николаевне — все это на фоне нового опасного штамма коронавируса. Об этом пишет «Московский комсомолец».