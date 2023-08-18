Безумный тест: что из мира "Алисы в Стране чудес" вам нужно больше всего?

“Алиса в Стране чудес”, пожалуй, одно из самых популярных литературных произведений в мире - по нему было снято множество фильмов и мультиков, а отсылки к нему использовали в своих творениях другие писатели, сценаристы, художники, режиссеры и т.д. В “Алисе” Льюис Кэрролл щедро рассыпал массу философских, математических и лингвистических аллюзий, многие из которых при переводе на другой язык не столь очевидны. Например, Шляпник назван Безумным отнюдь не просто так. Во времена Кэрролла в Англии существовало выражение mad as a hatter - “безумен, как шляпник”. Дело в том, что в девятнадцатом столетии при обработке фетра - материала, из которого чаще всего делали головные уборы, - использовалась ртуть. Людям, занимающимся изготовлением шляп, приходилось часто дышать ее парами, что приводило к хроническому отравлению, а следовательно, к спутанности сознания и раннему слабоумию. Поэтому имя персонажа - вовсе не выдумка Кэрролла, а отсылка к реалиям, в которых жил писатель.

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