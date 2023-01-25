Безумно обидно: почему самую красивую девочку в мире не взяли в «Рассвет»

Артистка уже готова была собирать чемоданы для поездки в Голливуд.

Последняя экранизация вампирских романов Стефани Майер вышла на экраны в 2012 году. В ней и в предыдущей части зрители познакомились с Ренесми, роль которой исполнила Маккензи Фой. Поклонники по достоинству оценили игру девочки, хотя изначально продюсеры видели в этой роли совсем другую артистку.

Так, по мнению создателей картины, ребенка Эдварда и Беллы должна была сыграть девочка из России Кристина Пименова. Именно ее ранее считали самым красивым ребенком в мире, а армия ее поклонников в социальных сетях насчитывает несколько миллионов человек.

Россиянка прошла все кастинги, но продюсеры все равно приняли решение ей отказать и отдали предпочтение Маккензи. Причина же провала заключалась в плохом знании английского, из-за чего артистка не смогла бы достоверно сыграть роль.

Подобное решение возмутило многих российских поклонников. Внимательные поклонники отмечали, что у Ренесми всего лишь несколько реплик за оба фильма, поэтому при должном старании россиянка бы блестяще справилась с работой. Но продюсеры все равно не захотели дать ей шанс.