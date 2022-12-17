Безумно красивая девочка: внешность дочери Киркорова и Стоцкой больше не секрет
Дочка может с легкостью затмить маму.
Личная жизнь Филиппа Киркорова всегда была окутана тайной. Появление на свет его детей вызвало много шума и спровоцировало поиски потенциальной биологической матери. Поскольку королю отечественной эстрады часто приписывали роман с его коллегой Анастасией Стоцкой, она также попала под подозрение.
Пристальное внимание к этой паре вызвало слухи об их возможном ребенке.
Портал Киноафиша с помощью специальной программы решил узнать, как могла бы выглядеть дочь артистов.
Девочка оказалась настоящей красавицей. От своего знаменитого отца она унаследовала глубокий карий цвет глаз и шикарные каштановые волосы, а от матери ей достались аккуратный нос и лучезарная улыбка. Если бы у Киркорова и Стоцкой действительно появилась дочка, она бы точно очаровала сотни молодых людей.