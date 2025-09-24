«Безумно боюсь»: Фрейндлих точечно описала дружбу с Басилашвили — актер в долгу не остался

Их творческий дуэт годами радовал зрителей, а теперь блистает на сцене БДТ.

Вот и дожили: Алиса Фрейндлих, человек-эпоха, после 90-летия стала охотно давать интервью и общаться на личные темы. Обычно она интервью обходила стороной, но годом ранее рассказала — и не просто о возрасте, а о том, чего боялась долгие годы.

Речь шла про Олега Басилашвили.

Фрейндлих и Басилашвили

Да-да, того самого интеллигентного Олега Валерьяновича, с которым они десятилетиями мучили друг друга на сцене и в «Служебном романе».

«Олег Басилашвили — дитя абсолютное, хотя и строгий… я его безумно боюсь, он очень умный дядька, образованный», — выдала Алиса Бруновна в эфире шоу «Однажды…».

Вот так: весь Советский Союз считал их романтическим дуэтом, а внутри всё оказалось куда напряжённее. В их отношениях уважение граничит со страхом. Но не будем брать признание за чистую монету, все-таки, советским артистам присуще качество, которым не обладают многие молодые звезды — ирония.

И признание Олега Валериановича тому подтверждение.

Что говорит про Фрейндлих ее напарник

Ирония в том, что Басилашвили в другом интервью признавался в обратном:

«Я давно и сильно люблю мою дорогую Алису. Мы с ней уже долгие годы мучаем друг друга на сцене. Только эти муки приводят к хорошему результату — мы слышим аплодисменты». То есть он — о любви и аплодисментах, она — о страхе и его «умности».

А теперь представьте: два великих артиста по полвека играют в одном театре. Он её «любит», она его «боится». В итоге зритель в зале плачет и хлопает, ведь между актерами реально летают искры.

Алиса Бруновна честно признавалась, что уже шесть лет уговаривает себя уйти со сцены. Она читает, что в ее возрасте неприлично продолжать оставаться на сцене, но ничего поделать с собой не может — зрители подпитывают ее. Думается нам, что Басилашвили продолжает играть по той же причине.

