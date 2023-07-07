«Безумная» американская песня стала хитом СССР: как только цензура пропустила

Авторы этой дурашливой американской песни даже и не подозревали, что однажды их детище прогремит на весь СССР. Непонятно, как советская цензура пропустила эту вакханалию.

«Безумную» композицию Surfin’ Bird сочинил барабанщик группы The Trashmen Стив Уарер. Самое интересное, что трек был придуман им через две недели после убийства Кеннеди. Казалось бы, музыканты выбрали крайне неудачное время для дуракаваляния, но совершенно неожиданно песня стала всенародным хитом.

У The Trashmen получилась дикая смесь из бешеных ритмов, бормотания и текста про сумасшедшую птичку. Мелодию достаточно услышать один раз, чтобы запомнить ее на всю жизнь.

В конце 70-х эта дикая песенка попала в советский спектакль «Кот в сапогах». Под эту «дичь» развлекались разбойники, ведь положительным персонажам этот панк-гимн был явно не к лицу. Постановщики верно уловили разухабистое настроение песни. Но все равно непонятно, как суровая цензура пропустила такое безобразие до советских зрителей.