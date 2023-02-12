Безумие жены Ганжи из «Большой перемены» скрыть не смогли: вы бы тоже пришли в ужас

Актеры — люди эмоциональные и обладающие подвижной психикой. У некоторых из-за постоянного напряжения серьезно сдают нервы, что сказывается на ментальном здоровье. Так, одной из жертв психического расстройства стала Наталья Богунова, сыгравшая в «Большой перемене» учительницу Светлану Афанасьевну.

Актриса, исполнившая роль Ганжи, считалась одной из самых красивых звезд советского экрана. У нее было множество поклонников, однако, несмотря на эффектные данные, личная жизнь у Богуновой не сложилась. Она выходила замуж лишь один раз, но брак просуществовал недолго. После развода Богунова больше не заводила семью, детей у нее не было. Коллеги по цеху отмечали ее сложный и бескомпромиссный характер, который, вероятно, и стал причиной ее одиночества.

У Богуновой были постоянные конфликты в театре Моссовета, что «добило» ее психику. Однажды актрису во время приступа увезли прямо из театра в больницу на глазах у ошарашенных коллег. В 70-х годах Богуновой поставили диагноз «шизофрения», после чего она регулярно лечилась в клиниках и обращалась за помощью к специалистам.

В последний раз актриса появилась в кино в 1992 году в роли начальницы почты в фильме «Бег по солнечной стороне». Богунова скончалась в 2013 году из-за инфаркта.