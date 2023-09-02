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Безруков снялся в бездарном продолжении: так испортить шедевр Гайдая еще надо постараться

2 сентября 2023 14:45
Безруков снялся в бездарном продолжении: так испортить шедевр Гайдая еще надо постараться

Создатели опошлили легендарное произведение.

Леонид Гайдай не умел снимать плохие фильмы. В список его лучших картин неизменно входит экранизация «12 стульев», повествующая о похождениях неутомимого комбинатора Остапа Бендера.

Произведение Ильфа и Петрова всегда будоражило умы киношников как до, так и после Гайдая. Так, в 2021 году вышел фильм «Бендер. Начало» с Сергеем Безруковым в главной роли. Зрители, выросшие на экранизации с Арчилом Гомиашвили и считавшие ее эталонной, были вне себя после просмотра.

Создатели ленты «Бендер. Начало», по их словам, опошлили не только предыдущие интерпретации произведения, но и саму книгу Ильфа и Петрова. Фильм является вольным прочтением романа, но это не пошло пользу.

В центре сюжета, действие которого разворачивается в 1919 году, два главных героя — Ося Задунайский и Ибрагим Бендер. Они решают украсть царскую реликвию — драгоценный жезл. Но Ося и Ибрагим далеко не единственные, кому пришла в голову эта опасная затея.

Безруков снялся в бездарном продолжении: так испортить шедевр Гайдая еще надо постараться

«После старых фильмов этот смотреть даже не буду», «Еле досмотрели, какой-то цирк, а не фильм...», «Балаган сплошной», — пишут пользователи Сети, ознакомившиеся с провальной картиной.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «12 стульев» (1971), кадр из фильма «Бендер: Начало» (2021)
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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