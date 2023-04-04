Безруков раскрыл правду о судьбе Саши Белого: заметили лишь фанаты «Бригады»

Финал культового сериала «Бригада» оставил зрителей в недоумении. В конце Саша Белый отправляет свою семью на самолет, а сам остается в России и ловит такси. Затем раздается выстрел.

Поклонники криминальной саги долго гадали, что же все это означает. Позднее о дальнейшей судьбе Белого рассказал сам режиссер «Бригады» Алексей Сидоров устами Сергея Безрукова.

В 2005 году вышел фильм «Бой с тенью». Эту криминальную драму тоже снял Сидоров. В одном из эпизодов фильма появляется Безруков, который обращается к главному герою Артему Колчину. Он просит его дать автограф для его сына Ивана, который учится в Англии и увлекается боксом.

Интересен здесь и другой момент. Герой Безрукова просит передать привет Вагиту — злодею фильма «Бой с тенью». В этом состоит особая ирония. Вагита сыграл Андрей Панин, который исполнил роль опера Каверина — главного врага Саши Белого.

Эта сцена из фильма «Бой с тенью» говорит о том, что герой Безрукова выжил и у него все сложилось замечательно. Правда, об этом узнали лишь ярые фанаты «Бригады», которые не могли пропустить следующую работу Алексея Сидорова.