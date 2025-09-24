Меню
Киноафиша Статьи Безруков 6 раз ходил на пробы, но роль досталась Устюгову: так актер избежал позора — фильм с рейтингом 4,6 с треском провалился

24 сентября 2025 15:42
И это при бюджете в миллиард.

Имя Сергея Безрукова в титрах — для многих зрителей гарантия того, что кино хотя бы будет держаться на его игре. Даже если сценарий проседает, актер почти всегда вытягивает материал.

Но есть фильм, в котором он не спас бы ситуацию никак. И, к счастью, судьба уберегла его от этого провала.

Бюджет миллиард, рейтинг — 4,6

Историческая драма «Викинг» с Данилой Козловским обещала стать событием. Бюджет — 1,25 млрд рублей, масштабные батальные сцены, князь Владимир Святославич как главный персонаж. На деле получился один из самых громких провалов российского кино.

Сюжет вроде бы классический: Русь X века, борьба князей Ярополка, Олега и Владимира за власть, долги крови и возвращение из изгнания. Масштабность не спасла: на «Кинопоиске» фильм застыл с рейтингом 4,6. Даже участие звезд вроде Козловского и Александра Устюгова не помогло.

Безруков 6 раз ходил на пробы, но роль досталась Устюгову: так актер избежал позора — фильм с рейтингом 4,6 с треском провалился

Кастинг, который лучше было не пройти

Оказывается, Сергей Безруков чуть было не оказался замешан в этой истории. Актер признался, что шесть (!) раз ходил на пробы — и все безрезультатно. Он даже уточнял у команды, все ли делает правильно. Ответ был дипломатичный: «Все хорошо, просто режиссер ищет».

И мне стало ясно, что ищет он кого-то другого, не меня, — поделился Безруков.

Тогда Ярополка сыграл Устюгов — практически увел эту роль у Безрукова из-под носа. Однако актер нисколько не жалеет (еще бы). Конфликтовать бы он не стал, да и зачем. Лучше это время потратить на воплощение образов, которые еще долго остаются любимыми как у публики, так и у самого творца.

Это же все вопрос судьбы, и я ей благодарен, — подытожил он.

Ранее мы писали: Место силы Паламарчука: в локациях «Ронина» туристов не сыщешь — узнали, где на самом деле снимали сериал

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Викинг» (2016 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
