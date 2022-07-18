«Безрассудная мать!»: поступок Арзамасовой ужаснул россиян

Подписчики призвали знаменитость заботиться не только о себе.

Лиза Арзамасова столкнулась с критикой поклонников из-за своего прыжка на тарзанке. Фанаты не оценили любовь артистки к экстриму.

Не так давно звезда «Папиных дочек» поделилась смелым видео. В коротком ролике она прыгает на аттракционе над многометровой пропастью. Как отметили поклонники, не оставившие без внимания ролик, поведение актрисы показалось им безответственным. По мнению фанатов, Арзамасова не может так рисковать собственной жизнью, воспитывая годовалого сына.

«Экстрим этот не одобряю», «Лиза, вы же мама, не рискуйте так», «Очень безответственно, ради видео. Рисковать с ребенком маленьким. Для чего?», «Безрассудная мать», — возмущаются пользователи Сети.

При этом Илья Авербух поддержал свою избранницу. В комментариях он признался, что восхищен поступком жены и считает ее сильной.

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