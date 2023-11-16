Безотказные, как автомат «Калашникова»: женщины с этими именами не знают слова «нет»

Имя всегда накладывает серьезный отпечаток на характер человека. Можно в это не верить, но факт остается фактом: имя, дата рождения и астрологический знак — все это маркеры, по которым можно составить портрет личности, совсем ее не зная.

Есть имена, способные дать силу их носителю. Есть и те, которые лишают этой силы духа и характера. Вот каких имен стоит избегать, чтобы не запрограммировать своего ребенка или внука на крайне спорное будущее.

Алсу

Девушки с этим именем романтичны и витают в облаках. Казалось бы, ничего плохого в таком характере для женщины нет. Однако есть весьма существенный недостаток. Они не могут отказать мужчине в просьбе. Более того, любое подобное обращение расценивают как флирт и проявление внимания к своей особе. Поэтому от них довольно сложно отделаться. При этом Алсу всегда девушка семейная, хранительница очага и идеальная хозяйка.

Яна

Яна — это женщина добрая и открытая. Однако с одним не слишком существенным, но часто фатальным изъяном. Яны совершенно не умеют вливаться в новый коллектив, будь то работа или просто социальная группа по интересам. Поэтому Яны зачастую чрезмерно услужливы. Они стараются расположить к себе окружающих излишней жертвенностью. А потом из жертвенных становятся самыми настоящими жертвами. Особенно в глазах сильного пола, который этим недостатком вовсю пользуется.