Безотказные: эти знаки Зодиака не способны сказать «нет»

Сказать “нет” в ответ на чью-то просьбу всегда трудно, однако большинство людей найдут нужные слова, чтобы вежливо, но решительно отказать. И все же есть на свете люди, которые не умеют или не любят отказывать в помощи. Нередко такая мягкотелость оборачивается им во вред - нечестные люди садятся им на шею и помыкают в своих интересах. Астрологи рассказали, под какими знаками зодиака рождаются самые безотказные люди.

Телец

Представители земного знака славятся своим добродушием. “Чего уж там, помогу, чем смогу”, - таков их типичный ответ на какую-нибудь просьбу. Неважно, о чем идет речь - о том, чтобы взять в долг большую сумму или о том, чтобы поселить в своей квартире на неопределенный срок троюродного брата золовки, Телец будут рад помочь каждому. Однако рано или поздно к уроженцу знака придет осознание, что все это время друзья и близкие пользовались его доверчивостью и мягкотелостью.

Для Тельца это станет крайне болезненным ударом, но в то же время хорошим уроком и напоминанием о том, что необходимо ценить в первую очередь свой комфорт.

Весы

Люди, рожденные под знаком Весов, свято убеждены, что еще не все люди в этом мире погрязли в равнодушии. Своим примером они стремятся это доказать, поэтому охотно берутся за любое дело, в котором их попросили поучаствовать. Выйти на работу в выходной день вместо коллеги, у которого заболела собака? Помочь с написанием курсовой для одногруппника? Приехать в три часа ночи к подруге, потому что ей стало слишком одиноко и грустно? Все это, конечно же, похвально, если не идет в ущерб собственной жизни Весов.

Помогать людям - дело благородное, но важно не забывать о том, что себя, а также свое время и нервы тоже необходимо ценить и беречь.

Рыбы

Замыкают топ-3 самых безотказных знаков Рыбы. Представители водного знака настолько податливы и чувствительны, что растрогать их - раз плюнуть. Они с легкостью поведутся на душещипательные рассказы и сами предложат помощь. Этим свойством Рыбок часто пользуются мошенники и манипуляторы. Потому уроженцам знака необходимо научится тщательно отделять ложь от правды, а эмоции - от здравого смысла. Только когда Рыбы обретут навык абстрагироваться от чувств и смотреть на ситуацию трезво, у них появится шанс избавиться от наглецов, которые беззастенчиво расположились у них на шее.