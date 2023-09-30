Безошибочно узнаете Весы: вот какие черты во внешности отличают этот знак Зодиака

У представителей каждого знака зодиака есть нечто общее не только в характере, но и во внешности. Астрологи рассказали, по каким приметам можно легко распознать в толпе людей, рожденных под знаком Весов. Оказывается, они предпочитают естественность и придерживаются здорового образа жизни.

Весы

Мягкие и доброжелательные Весы выглядят под стать своему характеру. Эти люди наделены приятной и привлекательной внешностью, которая располагает к ним собеседников. С представителями знака комфортно общаться, беседовать, и во многом этому способствует их уютный внешний вид.

Чаще всего, по наблюдениям астрологов, Весы обладают худощавым или нормальным телосложением.

Грузных людей среди типичных представителей этого знака практически не встречается. Весы не поклонники вредной пищи, поэтому им легко сохранять форму на протяжении всей жизни.

Что касается внешности, то для этого воздушного знака характерны мягкие и пушистые волосы. Весам подходят естественные, даже слегка небрежные укладки, как будто они только что встали с постели и слегка поправили прическу пятерней. Впрочем, заморачиваться над этим Весы действительно не любят.

Сияющие глаза и нежная, задумчивая улыбка - узнать уроженцев знака можно по этим чертам.

Весы, как правило, творческие и вдохновленные личности. Они как будто постоянно пребывают в размышлениях, но вместе с тем легко откликаются на зов и с удовольствием общаются с окружающими.

Среди типичных представителей этого знака - актриса Кейт Уинслет (родилась 5 октября 1975 года). Исполнительница главной женской роли в легендарном “Титанике” предпочитает естественность. Однажды она даже попросила пиар-команду сериала, где снималась, не замазывать ее морщинки в фоторедакторе.

Актриса Лина Хиди, которую большинство зрителей знают по роли Серсеи в “Игре престолов”, появилась на свет 3 октября 1973 года.

Звезда фэнтези-саги, как и многие Весы, практически не пользуется макияжем в повседневной жизни. На фото, которыми Хиди делится в соцсетях, нет ни одного фильтра - и актриса ничуть этого не стесняется.

Среди знаменитостей-мужчин, появившихся на свет под этим знаком, стоит вспомнить Хью Джекмана (12 октября 1968 года). Актер ведет здоровый образ жизни, как и многие Весы. И, подобно всем представителям воздушной стихии, быстро покоряет людей своим открытым и доброжелательным характером.