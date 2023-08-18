Безошибочно узнаете Козерога: вот какие черты во внешности отличают этот знак Зодиака

В гороскопах можно найти подробные характеристики каждого знака зодиака. Звезды могут рассказать о представителе того или иного созвездия абсолютно все - начиная предпочтениями в еде и заканчивая пристрастиями в постели. А могут ли астрологи “нарисовать” точный портрет Овна, Близнецов или Скорпиона? Эксперты утверждают, что такое возможно - как правило, у людей, рожденных под одним знаком, схожие черты внешности. Рассказываем, по каким приметам можно узнать в толпе Козерога.

Козерог

По словам астрологов, в большинстве случаев Козероги обладают скульптурными, точеными чертами лица. Женщинам, рожденным под этим созвездием, не нужно даже заботиться о контуринге - природа сделала все за них. Выразительные скулы, утонченная форма лица - вот их особенности.

Мужчины этого знака тоже могут похвастаться острыми скулами.

Про такие обычно говорят, что о них даже порезаться можно. Черты лица у Козерогов - представителей сильного пола благородные и даже аристократичные. Высокий лоб, глаза, в которых светится ум, волевой подбородок.

Типичным представителем земного знака является, например, Константин Хабенский (11 января 1972 года). Он наделен запоминающейся внешностью, которая позволяет ему представать на экране в самым разных амплуа и образах - от старлея Игоря Плахова до адмирала Александра Колчака.

Среди известных женщин ярким примером можно назвать Кейт Миддлтон (9 января 1982 года).

Принцесса Уэльская может похвастаться утонченной внешностью, не нуждающейся в дополнительных “украшательствах”. Кейт предпочитает естественный макияж и классический стиль в одежде.

С фигурой Козерогам тоже повезло. Люди, рожденные под этим созвездием, не склонны к полноте или же соблюдают строгую диету. Дисциплинированные и ответственные, они регулярно посещают спортзал или же выполняют упражнения самостоятельно, выходят на пробежку и т.д.

Кроме того, представители земного знака тщательно следят за своим здоровьем.

А от того, находится ли в порядке организм, во многом зависит внешний вид человека. Козерог регулярно проходит медицинские обследования, не забывает пить витамины, а потому выглядит цветущим и здоровым.

В целом, Козероги, и мужчины и женщины - люди довольно сдержанные в проявлении эмоций, вежливые и тактичные. Они не любят бурно жестикулировать, вычурно или эпатажно одеваться, но привлекают к себе взгляды элегантностью и стильными образами.