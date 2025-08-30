«Безобразный. Ноль»: этот sci-fi фильм СССР с рейтингом 5.2 зрители разгромили — с «Солярисом» точно не сравнится

Хотя у сценария был большой потенциал.

В советские годы было снято так много шедевров, что даже сегодня куча фильмов уверенно держат рейтинги выше 8. Но на фоне громких имён вроде «Тайны третьей планеты», «Соляриса» или «Через тернии к звёздам» есть и те, кто мог бы разделить их славу — но не сложилось.

Один из таких примеров — фантастическая лента «Лунная радуга» (1983). Сюжет книги Сергея Павлова, положенной в основу, был более чем перспективным: после космической катастрофы выжившие десантники обретают сверхспособности, а на Земле начинают происходить необъяснимые аномалии.

Казалось бы, идеальный материал для научной фантастики с философской глубиной. Но исполнение подвело.

Экранизацию доверили Андрею Ермашу — 27-летнему сыну председателя Госкино. Несмотря на щедрый бюджет, павильоны «Мосфильма» и звёздный актёрский состав (Владимир Гостюхин, Василий Ливанов, Юрий Соломин, Игорь Старыгин), режиссёр с минимальным опытом не справился.

Рейтинг фильма красноречив: 5.3 на Кинопоиске и 5.2 на IMDb — весьма низкий показатель для советской фантастики. Отзывы современных зрителей лишь подтверждают провал:

«Этот фильм безусловно является провалом, так как даже ни на йоту не приблизился к тем философским глубинам, которые затронул в своем цикле Сергей Павлов»,

«БЕЗ ОЦЕНКИ. Ноль. Надежда лишь на то, что появится режиссёр, который снимет настоящий боевик, равный по мощи "Аватару" или "Чужим"»,

«Безобразный фильм, в котором основной смысл энергоконтакта и симбиоза человека с инопланетной расой потерялся в детективных бдениях какой-то межпланетной комиссии».

Через три года Ермаш-младший попытался реабилитироваться — экранизировал Айзека Азимова («Конец Вечности»), но и эта картина прошла незамеченной. После этого он навсегда исчез из кинематографа.

Так что «Лунная радуга» — это история о том, как талантливый материал можно убить неподготовленным исполнением. Возможно, когда-нибудь эту дилогию экранизируют заново — с должным масштабом и уважением к источнику. А пока она остаётся лишь горьким напоминанием о нереализованном потенциале.

