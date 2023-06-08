«Безобразный финал»: почему россияне ополчились на победительницу «Голоса»

Одиннадцатый сезон шоу «Голос» закончился со скандалом. Победу в вокальном состязании одержала Виктория Соломахина. В Сети гадают, за какие заслуги почетное звание досталось именно этой участнице.

Поклонники проекта считают, что достойных исполнителей намеренно «слили», чтобы отдать победу «орущей певичке». От такого финала Градский точно перевернулся в гробу, как заявляют возмущенные интернет-пользователи. На Соломахину россияне ополчились по одной простой причине. По мнению большинства, петь Виктория совершенно не умеет.