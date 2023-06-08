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«Безобразный финал»: почему россияне ополчились на победительницу «Голоса»

8 июня 2023 08:45
«Безобразный финал»: почему россияне ополчились на победительницу «Голоса»

Возмущению зрителей нет предела.

Одиннадцатый сезон шоу «Голос» закончился со скандалом. Победу в вокальном состязании одержала Виктория Соломахина. В Сети гадают, за какие заслуги почетное звание досталось именно этой участнице.

Поклонники проекта считают, что достойных исполнителей намеренно «слили», чтобы отдать победу «орущей певичке». От такого финала Градский точно перевернулся в гробу, как заявляют возмущенные интернет-пользователи. На Соломахину россияне ополчились по одной простой причине. По мнению большинства, петь Виктория совершенно не умеет.

«Ни одну песню в ее исполнении не могла слушать: один ор... Громко не значит хорошо», «Безобразный финал, еще хуже победитель. Так бездарно петь надо постараться. Качество „Голоса“ все падает и падает», «Когда уже будут оценивать справедливо? Не достойна она быть победителем. Орет как будто режут», — высказались недовольные зрители.

Фото: Кадры из шоу «Голос», видео YouTube «EtoGolos»
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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