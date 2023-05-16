«Безобразно»: цыганка в свадебном платье за 12 млн ужаснула людей (фото)

У цыган не принято экономить на семейных торжествах и застольях, но Луке и Эвке из Словении удалось переплюнуть всех. Свадьбу этой пары не обсуждал только ленивый.

Родители 19-летней невесты приобрели для нее шикарное платье. Подвенечный наряд был украшен драгоценными камнями и расшит золотыми нитями. Как сообщает YouTube-канал «Цыганские свадьбы», его стоимость в рублях составляла 12 миллионов.

Фотографии Эвки быстро стали вирусными в Сети. Образ пышки ужаснул россиян. Многие посчитали, что цыганка перестаралась с желанием выглядеть дорого-богато, поэтому выставила себя на посмешище.