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«Безобразно»: цыганка в свадебном платье за 12 млн ужаснула людей (фото)

16 мая 2023 19:30
«Безобразно»: цыганка в свадебном платье за 12 млн ужаснула людей (фото)

Невеста комплиментов так и не дождалась.

У цыган не принято экономить на семейных торжествах и застольях, но Луке и Эвке из Словении удалось переплюнуть всех. Свадьбу этой пары не обсуждал только ленивый.

Родители 19-летней невесты приобрели для нее шикарное платье. Подвенечный наряд был украшен драгоценными камнями и расшит золотыми нитями. Как сообщает YouTube-канал «Цыганские свадьбы», его стоимость в рублях составляла 12 миллионов.

Фотографии Эвки быстро стали вирусными в Сети. Образ пышки ужаснул россиян. Многие посчитали, что цыганка перестаралась с желанием выглядеть дорого-богато, поэтому выставила себя на посмешище.

«Безобразно»: цыганка в свадебном платье за 12 млн ужаснула людей (фото)

«Да хоть за миллиард долларов, платье выглядит просто ужасным!», «Я бы даже за миллион на такой не женился», «Никогда не понимал интерес девушек к покупке платья на один день за такие деньги», «Зачем платье за 12 миллионов, если и в нем она выглядит безобразно», — пишут интернет-пользователи.

Фото: Кадр из программы «Цыганские свадьбы»
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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