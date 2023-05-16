«Безобразно»: цыганка в свадебном платье за 12 млн ужаснула людей (фото)
Невеста комплиментов так и не дождалась.
У цыган не принято экономить на семейных торжествах и застольях, но Луке и Эвке из Словении удалось переплюнуть всех. Свадьбу этой пары не обсуждал только ленивый.
Родители 19-летней невесты приобрели для нее шикарное платье. Подвенечный наряд был украшен драгоценными камнями и расшит золотыми нитями. Как сообщает YouTube-канал «Цыганские свадьбы», его стоимость в рублях составляла 12 миллионов.
Фотографии Эвки быстро стали вирусными в Сети. Образ пышки ужаснул россиян. Многие посчитали, что цыганка перестаралась с желанием выглядеть дорого-богато, поэтому выставила себя на посмешище.
«Да хоть за миллиард долларов, платье выглядит просто ужасным!», «Я бы даже за миллион на такой не женился», «Никогда не понимал интерес девушек к покупке платья на один день за такие деньги», «Зачем платье за 12 миллионов, если и в нем она выглядит безобразно», — пишут интернет-пользователи.