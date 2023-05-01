Безобидный снимок дочерей Бондаренко вызвал споры в Сети: вот в чем дело
Поклонники звезды так и не смогли договориться.
Станислав Бондаренко обрел семейное счастье лишь во втором браке. После развода с Юлией Чаплиевой артист отправился в ЗАГС вместе с Аурелией Алехиной. Новая избранница родила знаменитости двух дочерей — Алексию и Микаэлу.
Актер оказался отличным отцом. Звезда экрана старается проводить с малышками как можно больше времени и охотно делится с поклонниками их фотографиями. Однако одна из таких публикаций в социальных сетях стала причиной жарких споров.
Безобидный снимок, на котором Бондаренко запечатлен с дочками, чуть не рассорил подписчиков. Дело в том, что фолловеры не смогли договориться, на кого — на папу или маму — больше похожи девочки.
«Странно, никто из детей не похож на папу», «Слава богу, что они похожи на папу», «Дочери-красотки — в маму», — гласят комментарии под постом артиста. Сам Бондаренко принимать участие в этой полемике нужным не посчитал.