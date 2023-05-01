Безобидный снимок дочерей Бондаренко вызвал споры в Сети: вот в чем дело

Станислав Бондаренко обрел семейное счастье лишь во втором браке. После развода с Юлией Чаплиевой артист отправился в ЗАГС вместе с Аурелией Алехиной. Новая избранница родила знаменитости двух дочерей — Алексию и Микаэлу.

Актер оказался отличным отцом. Звезда экрана старается проводить с малышками как можно больше времени и охотно делится с поклонниками их фотографиями. Однако одна из таких публикаций в социальных сетях стала причиной жарких споров.

Безобидный снимок, на котором Бондаренко запечатлен с дочками, чуть не рассорил подписчиков. Дело в том, что фолловеры не смогли договориться, на кого — на папу или маму — больше похожи девочки.