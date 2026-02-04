Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Король и Шут. Навсегда» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Безобидную комедию с Ришаром почти запретили в СССР из-за шок-кадра с мачехой: в Госкино спорили до посинения

Безобидную комедию с Ришаром почти запретили в СССР из-за шок-кадра с мачехой: в Госкино спорили до посинения

4 февраля 2026 11:21
Безобидную комедию с Ришаром почти запретили в СССР из-за шок-кадра с мачехой: в Госкино спорили до посинения

Удивительно, что вообще показали. 

Когда в 1978 году советские цензоры садились смотреть французскую комедию «Игрушка», они ожидали безобидного фильма про клоуна-недотёпу Пьера Ришара. Но один кадр поставил крест на семейном просмотре.

В сцене у бассейна мачеха главного героя, героиня актрисы Сьюзи Дайсон, выходит из воды. Её мокрое платье прилипает к телу, откровенно обрисовывая силуэт и подчеркивая все достоинства. Для чопорных чиновников Госкино это стало поводом не просто ограничить показ, а развернуть настоящую дискуссию о запрете.

Фильм, в котором нет ни насилия, ни политики — лишь тонкая сатира на капитализм и история дружбы взрослого и ребёнка вдруг оказался под угрозой из-за трёх секунд, где можно разглядеть контуры женского тела через ткань.

Ленту едва не отправили «на полку», аргументируя это «развращающим влиянием на молодёжь». В итоге компромисс нашли жёсткий: возрастное ограничение 16+, фактически отсекающее основную целевую аудиторию детской комедии.

Но это был не единственный случай причудливой цензуры. Советские редакторы работали точечно:

  • В том же фильме подчистую вырезали сцену, где герои заходят в магазин продажи белья. Кадр с вывеской сочли непотребным.
  • Смягчали социальную сатиру. Острые диалоги о неравенстве и продажности прессы слегка изменяли в дубляже.
  • Меняли финал в некоторых прокатных версиях — закадровый текст должен был подчеркнуть «моральное перевоспитание» богача-отца, хотя в оригинале он остаётся циничным.
Безобидную комедию с Ришаром почти запретили в СССР из-за шок-кадра с мачехой: в Госкино спорили до посинения

Парадоксально, что во Франции фильм провалился в прокате — публика ждала лёгкого фарса, а получила горькую притчу. А в СССР, даже урезанным, он стал культовым. Зрители, конечно, быстро узнали про «тот самый кадр» — слухи сделали своё дело.

Но полюбили ленту не за него, а за грустные глаза мальчика Эрика и трогательного Франсуа Перрена, который учил, что человека нельзя купить.

Фото: Кадр из фильма «Игрушка» (1976)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В России этому фильму Тарантино ставят 10 из 10, а на Западе считают «халтурой» — даже до конца еле-еле досматривают В России этому фильму Тарантино ставят 10 из 10, а на Западе считают «халтурой» — даже до конца еле-еле досматривают Читать дальше 16 февраля 2026
Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Читать дальше 18 февраля 2026
Культовый танец Траволты и Турман Тарантино «подрезал» из легендарного советского Sci-Fi: «Не украл, но явно вдохновился» Культовый танец Траволты и Турман Тарантино «подрезал» из легендарного советского Sci-Fi: «Не украл, но явно вдохновился» Читать дальше 18 февраля 2026
В «Убежище» Стэйтем чистит морды, но в лучшем фильме в карьере кулаками машут за него: удивительно, что рейтинг 8.6 В «Убежище» Стэйтем чистит морды, но в лучшем фильме в карьере кулаками машут за него: удивительно, что рейтинг 8.6 Читать дальше 18 февраля 2026
Спустя 800 серий в «Симпсонах» раскрыли тайну заставки: как выглядит Гомер после ДТП с Мардж Спустя 800 серий в «Симпсонах» раскрыли тайну заставки: как выглядит Гомер после ДТП с Мардж Читать дальше 18 февраля 2026
У Волан-де-Морта есть дочь — и это самый странный поворот во вселенной «Гарри Поттера»: никогда не угадаете, кто ее мать У Волан-де-Морта есть дочь — и это самый странный поворот во вселенной «Гарри Поттера»: никогда не угадаете, кто ее мать Читать дальше 18 февраля 2026
«Не ведьма, а доярка в бане»: на фоне худшей версии «Мастера и Маргарит» фильм Локшина реально крут «Не ведьма, а доярка в бане»: на фоне худшей версии «Мастера и Маргарит» фильм Локшина реально крут Читать дальше 18 февраля 2026
Мы уже живем в будущем: эти 3 фантастических фильма отправили героев в 2026 год — от некоторых совпадений не по себе Мы уже живем в будущем: эти 3 фантастических фильма отправили героев в 2026 год — от некоторых совпадений не по себе Читать дальше 18 февраля 2026
Этот добрый фильм с Домогаровым попал в топ-250 Кинопоиска и покорил Японию — настоящая таблетка от плохого настроения Этот добрый фильм с Домогаровым попал в топ-250 Кинопоиска и покорил Японию — настоящая таблетка от плохого настроения Читать дальше 18 февраля 2026
Финская экранизация Пушкина 18+ оказалась «трешем»: это не «Сказка о царе Салтане» – но вы точно читали эту повесть в школе Финская экранизация Пушкина 18+ оказалась «трешем»: это не «Сказка о царе Салтане» – но вы точно читали эту повесть в школе Читать дальше 17 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше