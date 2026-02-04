Безобидную комедию с Ришаром почти запретили в СССР из-за шок-кадра с мачехой: в Госкино спорили до посинения

Когда в 1978 году советские цензоры садились смотреть французскую комедию «Игрушка», они ожидали безобидного фильма про клоуна-недотёпу Пьера Ришара. Но один кадр поставил крест на семейном просмотре.

В сцене у бассейна мачеха главного героя, героиня актрисы Сьюзи Дайсон, выходит из воды. Её мокрое платье прилипает к телу, откровенно обрисовывая силуэт и подчеркивая все достоинства. Для чопорных чиновников Госкино это стало поводом не просто ограничить показ, а развернуть настоящую дискуссию о запрете.

Фильм, в котором нет ни насилия, ни политики — лишь тонкая сатира на капитализм и история дружбы взрослого и ребёнка вдруг оказался под угрозой из-за трёх секунд, где можно разглядеть контуры женского тела через ткань.

Ленту едва не отправили «на полку», аргументируя это «развращающим влиянием на молодёжь». В итоге компромисс нашли жёсткий: возрастное ограничение 16+, фактически отсекающее основную целевую аудиторию детской комедии.

Но это был не единственный случай причудливой цензуры. Советские редакторы работали точечно:

В том же фильме подчистую вырезали сцену, где герои заходят в магазин продажи белья. Кадр с вывеской сочли непотребным.

Смягчали социальную сатиру. Острые диалоги о неравенстве и продажности прессы слегка изменяли в дубляже.

Меняли финал в некоторых прокатных версиях — закадровый текст должен был подчеркнуть «моральное перевоспитание» богача-отца, хотя в оригинале он остаётся циничным.

Парадоксально, что во Франции фильм провалился в прокате — публика ждала лёгкого фарса, а получила горькую притчу. А в СССР, даже урезанным, он стал культовым. Зрители, конечно, быстро узнали про «тот самый кадр» — слухи сделали своё дело.

Но полюбили ленту не за него, а за грустные глаза мальчика Эрика и трогательного Франсуа Перрена, который учил, что человека нельзя купить.